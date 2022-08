Macri dice que JxC ganará en el 23, pero de Carrió no habla

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, provocó un tembladeral en Juntos por el Cambio al cuestionar a los principales dirigentes del frente opositor, a muchos de los cuales los acusó de amigos y socios de “negociados” del ministro de Economía, Sergio Massa. “Lilita” lanzó dardos contra Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Cristian Ritondo, Rogelio Frigerio, Emilio Monzó, Gerardo Morales y Facundo Manes, entre otros. Señaló a todos los de primera línea y sacudió la interna en JxC; sin embargo, del ex presidente Mauricio Macri no dijo absolutamente nada. Más de uno recordó que Macri supo asociarse políticamente a Massa en Buenos Aires para enfrentar al kirchnerismo. Todos los mencionados salieron a contestar a Carrió; hablaron de agravios y dijeron que con acusaciones no se construye y no se fortalece a la alianza. El hecho de que callara respecto del ex presidente levantó sospechas de que dice lo que Macri no se anima en su propio espacio. Lo que llevaría a pensar que, minando a todos los presidenciables del JxC para el año próximo, levanta las acciones de Macri para encarar su “segundo tiempo”. Ayer, el ex jefe de Estado estuvo en Rosario, donde eludió contestar respecto de su posible postulación para regresar a la Casa Rosada, pero habló sobre la coalición. “Tenemos que poner mucho trabajo para hacernos cargo de un país que, lamentablemente, si en 2015 lo habían dejado en el tercer subsuelo, en el 2023 va a estar en el séptimo subsuelo”, manifestó. “Pero eso es la parte mala”, prosiguió, y remarcó: “las grandes diferencias que va a haber entre el 2015 y el 2023 es que en el año próximo todos vamos a estar conscientes de lo que nos pasó, de la crisis en la cual estamos y que no estábamos en el 2015”. En ese marco dijo que JxC “volverá a ser gobierno en el 2023”. Sin embargo, del sacudón que causó Carrió en Juntos por el Cambio no dijo ni una palabra. El silencio es fuerte respecto de su socia política, con la que construyó ese espacio opositor, que finalmente lo llevó a la presidencia en 2015.