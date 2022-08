Instituto de la Vivienda: “La nueva gestión apuntará a dar soluciones”

El despido de la ahora ex interventora del Instituto de la Vivienda, Stella Maris Córdoba sigue despertando reacciones. Más luego de la entrevista publicada ayer en LA GACETA en la que la ahora ex funcionaria no se guardó críticas para el actual gobierno. En el jaldismo no cayó bien la postura de Córdoba, quien aseguró que su remoción del cargo se debió a “un pase de factura” del gobernador Osvaldo Jaldo por haber apoyado al jefe de Gabinete, Juan Manzur, durante las internas de 2021.