Día del Niño: los fabricantes de juguetes confían en la financiación en cuotas

Con respecto al presente por el que atraviesa el sector tras la unificación del ministerio de Economía, el representante de los jugueteros detalló: "Caímos mucho en 2018 y en 2019 por las devaluaciones, las tasas de interés estaban muy altas, hubo una corrida antes del acuerdo con el FMI y el Día del Niño cayó justo en la previa de las PASO. Luego vino la pandemia, no fue fácil, hubo demanda y no sufrimos cierres de pymes. Hubo un fuerte crecimiento, del 400%, por la venta online en 2020 y eso nos ayudó. Las 3.000 jugueterías del país somos optimistas y nos conformamos con sostener las unidades del año pasado, que no fue malo", explicó.