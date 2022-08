Tucumán: la Justicia inicia una convocatoria adoptiva para "Paloma", una niña de 12 años

Palabras de la jueza a quienes o a quien decida adoptar a "Paloma"

“Hubo un tiempo y existió una ley que decía que los jueces debíamos actuar como buenos padres/madres de familia. Desde que el caso de Paloma llegó a mis manos, frecuentemente me pregunto cómo actuar, qué es lo mejor para un niño/a judicializado. La respuesta nunca es fácil. Un juez/a debe decidir (eso dice la ley). Ahora, decidir sobre el derecho a la vida con un tratamiento médico, que implica sufrimiento, o bien un buen morir. Eso no estaba en la normativa o, al menos, era demasiado para cualquier ser humano prudente. A pesar de ello, decidí y aprendí. Aprendí demasiado de esta niña. La normativa indica que debo proteger, garantizar derechos y lo hice, aún cuando en ocasiones, integrantes del Hogar, del Juzgado, yo misma, nos desvelábamos esperando palabras de aliento: 'Todo salió bien'. Así, nos convertimos en aprendices de nuevas experiencias de cuidado. Paloma me enseñó y nos enseñó que no hay dolores físicos que no se puedan superar. Ella es maestra de sonrisas y de abrazos. Le puso y le pone el cuerpo y el alma a la lucha. Quiere vivir y vive. Carga sus felpones y sus cuadernos en un bolso especial (todo colorido). Son sus armas mágicas para enfrentar la lucha: la diálisis y ahora los controles con su nuevo y buen riñón. Por eso, hoy, que intuyo, que no habrá postulantes en la lista del Registro de Adopción, que hayan manifestado querer como hija a una niña, con una salud como la de Paloma, escribo para decirles que no elegimos los hijos biológicos, nos llegan y los amamos con defectos y virtudes. Los cuidamos y la respiración se nos interrumpe cuando enferman. Entonces, los cuidamos más, los mimamos más, los queremos más. Sé que no es fácil ser padres/madres de una niña como Paloma, pero tampoco imposible. Paloma necesita una familia. Una o más personas que la quieran y la cuiden, que se armen de paciencia extra, que acompañen su crecimiento y sus logros. La institución no es suficiente, yo no soy suficiente (por más que nos esforcemos en organizar cumpleaños, navidades compartidas y comprar regalos). Ella necesita fiesta pero en su propia casa, con los regalos y mimos de su propia familia. Nadie asistió a una escuela de padres, aprendemos en el camino. Estamos siempre colmados de desafíos, éste es un desafío distinto: ser padre -madre, familia para Paloma, con una salud que requiere todos los extras que puedan imaginar: en amor, fortaleza, compromiso y paciencia. Como contracara del amor, recibirán también un amor extraordinario y una valentía y capacidad de superación sin precedentes. Infinitas gracias a quiénes acepten este desafío”.