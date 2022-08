El jaldismo le reclama a Stella Maris Córdoba "una autocrítica de su gestión y de sus acciones"

Además, expresó duros cuestionamientos en contra de la ex diputada nacional. "Al movimiento peronista se lo cuida no como ella manifiesta: al movimiento se lo cuida no traicionándolo nunca. Poco puede hablar de lealtades quien fue kirchnerista de 2003 a 2007, anti-cristinista de 2007 a 2014, macrista entre 2015 y 2017, jaldista de 2017 a 2019, manzurista de 2019 a 2021, y ahora vaya a saber en qué se transformará", ironizó el legislador del Frente de Todos.