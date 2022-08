Mañana habrá piquetes y cortes de ruta en Tucumán y en el resto del país

El ajuste

"Esta semana se anuncia una inflación escandalosa que, en alimentos, superará los dos dígitos. Eso bajará a la línea de pobreza, a más del 50 % de la población trabajadora. Hasta los movimientos oficialistas se horrorizan con el aumento de la pobreza y de la miseria -remarcaron-. Pero no hacen nada, una "procesión" religiosa les bastó para no responder a los compañeros que integran esas organizaciones y que se hunden en la indigencia. El ajuste esta llegando a la comida, que no viene, a los comedores populares, a los Compañeros que están desocupados y ni siquiera tienen un programa social que los ayude a poner un plato de comida en la mesa".