Cartas de lectores IV: agradecimiento al 107

Por medio de este espacio hago llegar mis felicitaciones al personal del 107 (motos), que a causa de una caída que tuve en una vereda rota acudió inmediatamente en mi auxilio. El policía de la esquina de Virgen de la Merced y San Martín reaccionó inmediatamente, consolando a mi hija y solicitando la emergencia. El golpe me provocó fractura de rótula y los enfermeros pudieron entablillarme con un cartón y trasladarme luego en la ambulancia. Estoy atravesando un momento difícil, doloroso, afrontando gastos por la cirugía, perdiendo días de trabajo, etcétera; pero ante tanta penuria me queda la satisfacción de haber sido socorrida por estos señores. ¿Quién dice que los superhéroes no existen?