Piden explicaciones a Acevedo por los fondos extras para Banda del Río Salí

LA GACETA publicó el viernes un informe en el que expuso que la Provincia otorgó asistencias no reintegrables por $8.122 millones, a través de 89 decretos publicados en el Boletín Oficial, para 18 de los 19 municipios de Tucumán. Yerba Buena, Concepción y Bella Vista, cuyas administraciones están a cargo de los radicales Mariano Campero, Alejandro Molinuevo y Sebastián Salazar, respectivamente, no recibieron este tipo de aportes. En tanto que la Capital, que encabeza Germán Alfaro (PJS), percibió $35 millones no reintegrables en concepto de los “gastos que demanden los festejos a realizarse en la ciudad, en conmemoración del 206° Aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina”, según consta en el Decreto N° 2.040/3.