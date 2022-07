Vínculos y proyectos en juego en “(No) me tendría que haber ido”

Otra referencia de cercanía es que Pozzi y Giraud son pareja, aunque su vivencia no es la que se replica sobre el escenario. “Trabajo con Ignacio desde antes -aclara Cam-, de hecho ya éramos muy amigues. Esta es una dinámica que ya tenemos conocida. Lo más complejo es entender cuándo dejar de trabajar. Hay algo de convivir que nos potencia y está buenísimo, pero que en algún momento es necesario compartir más de otros espacios. Para esta obra estuvimos ensayando en casa y cada vez que terminábamos y nos reencontrábamos en la cocina me preguntaba ‘¿y tuviste ensayo, cómo te fue?’. El conocernos mucho también me habilita a cierta rebeldía de actriz cuando alguna indicación no me convence del todo”.