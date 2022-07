ARA San Juan: presentaron un recurso ante la ONU por el sobreseimiento de Macri

"Cuando vimos el sobreseimiento, que es una vergüenza jurídica, supimos que no podíamos esperar los tiempos que impone la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que traten el tema. Sabemos que en la Cámara Federal de Casación Penal en Comodoro Py no tenemos chances y que en la Corte Suprema nos van a congelar muchos años. Por eso el día 20 me puse en contacto con el relator de la ONU", explicó la abogada.