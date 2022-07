Competencias sudarmericanas en la provincia: vienen a ponerle más brillo a agosto

Voy a defender el título con los dientes. Estoy volviendo de una lesión grave en una rodilla, por eso me estoy entrenando todos los días para fortalecer las piernas. Estoy muy concentrado en mi entrenamiento y en la preparación del jet ski. En realidad todos los pilotos están así: preparándose y entrenándose. La de Tucumán será la carrera más importante del año y todos irán a mostrarse. La competencia que se hizo en marzo fue crucial para determinar que El Cadillal fuera la sede del Sudamericano. Todo salió excelente aquella vez. Además, hay que tener en cuenta que la provincia está en un lugar estratégico, óptimo para los otros países de la región en todo sentido. Ser local en Argentina ya es un aliciente en comparación de otro piloto. Y en lo personal, siento que correr en Tucumán es como correr en Córdoba; es mi segunda casa, eso me da otra tranquilidad que capaz un piloto de otra localidad o país no la tiene.