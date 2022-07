La tajante reflexión de Wanda Nara sobre sus fotos en bikini: "les recomiendo..."

Y se sinceró: “Obviamente, nadie sube una foto donde se ve mal. Cuando me enfermé de COVID, no subía fotos arruinada en la cama. Me la paso comiendo polenta, arroz y fideos con manteca, pero no son muy instagrameables, como también mis hijas lloran y tampoco las subo así. Espero que estén de buen humor para hacerles una foto... En fin, el retoque puede beneficiar o perjudicar”.