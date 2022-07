El riesgo país se acerca a los 3.000 puntos: el impacto que puede tener este indicador

Matías de Luca, economista de LCG, sostuvo que "la Argentina no tiene plata para pagar (incluso se le está complicando el financiamiento en pesos con el mercado local)". "Genera dólares, pero no logra capturarlos. El Banco Central (BCRA) acentúa el drenaje de reservas, sin los desembolsos del FMI las reservas netas serían nulas”, detalló. Y agregó: “Todo indica que este esquema de tipo de cambio y precios relativos descoordinados no es sostenible (lo vemos en parte en una brecha del 160%). Y, por sobre todo, el Gobierno no muestra voluntad de generar ahorro, sino todo lo contrario”.