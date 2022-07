AMIA: la impunidad cumplió 28 años

En 28 años, la Justicia argentina no ha podido averiguar quiénes ordenaron, financiaron y ejecutaron el atentado contra la AMIA. Tampoco pudo esclarecer con exactitud quiénes fueron los encubridores y los que enredaron la investigación para que no pudiera llegarse a la verdad. Ello pone en evidencia que el Poder Judicial ha estado en las últimas décadas al servicio del poder político. En contrapartida, a sólo tres días del atentado terrorista del 11 de marzo de 2004, en la estación española de Atocha, ya se conocía a los autores. En otros países, la Justicia es un poder en verdad independiente que está al servicio de la comunidad y no de los gobiernos o intereses de turno.