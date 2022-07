María Becerra defendió a "Tini" por los dichos de Leo García: "Habla desde el despecho"

Por su parte, en el marco de su presentación por el Día del Amigo en Santiago del Estero, María Becerra aprovechó la oportunidad para referirse a su amiga. “Si no tenés talento, si no tenés disciplina, eso no se mantiene”, comenzó diciendo en la rueda de prensa. Y continuó: “Tini es la mejor persona que he conocido en la industria, buena, generosa, dando la oportunidad a otros artistas, es talentosísima, canta, baila, compone y es dedicada a su trabajo como nadie. El éxito que ella tiene lo tiene completamente merecido”, señaló.