La reacción de Ricardo Montaner al enterarse una infidencia de "Lali": "Qué desilusión"

Para intentar ayudar a Mau y Ricky en la decisión final, la intérprete de “Disciplina” dio su opinión sobre la performance que las cantantes hicieron de la canción Diamonds, pero también enfatizó en que hubo una artista que le gustó más. "¿Cecilia no?", preguntó "Lali" dirigiéndose a la mayor de las participantes. Luego de dudarlo por unos segundos, la concursante respondió de forma afirmativa y luego explicó el motivo de su titubeo: "Pasa que todo el mundo que me conoce me dice Beba, entonces me suena raro cuando me dicen Cecilia".