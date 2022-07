La OMS recomienda un nuevo medicamento para tratar casos leves de covid-19

El medicamento antirretrovírico oral del laboratorio Pfizer se suministra en etapas tempranas de la enfermedad, cuando todavía no se han desarrollado síntomas graves. Se toma un comprimido oral cada 24 horas, durante cinco días. Según la OMS, está indicado para pacientes “con formas no graves de la Covid-19 que corren un riesgo alto de evolucionar hacia formas graves de la enfermedad y de ser hospitalizados, como los pacientes no vacunados, mayores o inmunodeprimidos”.