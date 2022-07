Núñez logró el golpe que tanto esperó: el acceso al PGA Tour

El quinto puesto que logró en el Memorial Health Championship, correspondiente al Korn Ferry Tour, le alcanzó para dar el golpe que buscó cuando empezó a empuñar el palo. “Era mi sueño desde chico. Hace como dos semanas, me dijeron que solo me faltaban siete puntos. Cuando terminé el torneo me avisaron que los había sumado”, le contó Núñez a LG Deportiva.