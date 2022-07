Samuel Johnson, el gran moralista

Fue un gran moralista, sí, pero no en el sentido estrecho y pacato con que podríamos connotar esa palabra ahora, sino como una vigorosa inteligencia, un detective del alma, que sin estar atado a ningún sistema filosófico nos dio algunos de los mejores libros que se han escrito. En el mundo hispano parlante se lo conoce poco pero en lengua inglesa es el autor más citado después de Shakespeare. Es el autor del primer diccionario inglés, lo apodaban Dictionary Johnson. Son cuarenta mil palabras ilustradas con citas de todas las ramas del conocimiento desde científicos hasta de los mejores pensadores y más recónditos poetas de Inglaterra. También fue nada menos que el autor del prólogo a la primera edición de las obras reunidas de Shakespeare y de Vidas de los poetas ingleses, fundamentales, y del que derivan, aunque no lo sepan los autores, todas las biografías modernas; también del poema Londres y La vanidad de los deseos humanos; de Rasselas, Príncipe de Abisinia, una novela filosófica con mucho en común pero con grandes diferencias con la Cándida de Voltaire; de ensayos, verdaderas conversaciones con el lector, reunidos bajo los títulos de Rambler, Idler y Adventurer. Es, también, el protagonista de la mayor y mejor biografía que se haya escrito. Me refiero a Vida de Samuel Johnson, escrita por James Boswell, seis tomos que se completan con los tres del Viaje a las Hébrides. Boswell lo conoce a los veintiún años cuando Johnson tenía cincuenta y tres y había escrito gran parte de su obra. Durante el resto de su vida, Johnson es frecuentado y admirado por Boswell.