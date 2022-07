Los automovilistas reclaman más seguridad

Además, analizó que a pesar de que un estacionamiento privado brinde mayor seguridad al vehículo, el gasto sería aún mayor. “Por el precio, todavía me conviene dejar el vehículo en la calle. El precio de las cocheras es elevado y además no hay disponibilidad. Más allá de eso, no se discute que los estacionamientos sean más seguros”, apuntó Mansilla.