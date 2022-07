Arroyo Salgado criticó a Alberto Fernández por cambiar de opinión sobre la muerte de Nisman

"No comprendo por qué cambió de posición. La verdad, no lo entiendo, habría que preguntarle a él que le pasó por la cabeza", afirmó Arroyo Salgado, en diálogo con La Nación +. Y agregó: "Nosotros no tenemos dudas. En la familia no tenemos dudas de lo que pasó. Sabemos que se trató de un magnicidio".