Desde la oposición Bullrich, Negri y Milei criticaron la suba a las compras en el exterior

También se sumó al rechazo el diputado libertario Javier Milei. “Batakis dijo que se sentía cómoda con el tipo de cambio. Y ahora te aplican un nuevo garrotazo -dijo-. Además es una forma de obligarte a aumentar la base imponible del impuesto inflacionario”, aseguró el economista. “La casta vs tu libertad, la casta vs tu propiedad, la casta vs tu futuro”, remarcó.