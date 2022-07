Orihuela contrató un equipo privado para investigar el robo de su dinero

“Al no tener novedades, puse a trabajar a mi equipo aquí en Tucumán para saber qué había pasado”, señaló. “Me parece raro que mi equipo, al que le decimos ‘Los Simuladores’, pudo encontrar varias evidencias. Me siguieron hasta llegar al Open; estacioné y a los cinco segundos tenía una camioneta atrás; se bajó (un hombre) a plena luz del día, a las 18.10, se subió a mi camioneta y me robó. Me pareció raro, por eso, contacté a este equipo”, añadió.