Melconian lanzó duras advertencias sobre las nuevas medidas contra la inflación

"Para mí esto no se da vuelta. Desde el 15 de noviembre que empezó el durar y llegar de esta administración. Y es que está muy bien la sociedad argentina en término de olfato de elección. Vos pensá cómo sería hoy todo si hubieran ganado la elección del 14 de noviembre", expresó Melconian y criticó que la política ya esté con la mira en las elecciones de 2023 en medio de la crisis. "Están en otra cosa, si llegás, si no llegás, si aguantás y a la gente eso no le gusta. Yo personalmente me ocupo de hablar en la calle, yo no miro círculo rojo nada más", sentenció.