Cómo detectar a tiempo la hipoacusia en los niños

Stipech destaca la importancia de la detección temprana y de la autodetección que se realiza frente algún cambio o molestia, así como también prestar atención a la referencia del entorno. Sobre todo en los niños, las familias deben estar atentas a ciertos signos que puedan manifestar deficiencias auditivas como la elevación del tono de voz, que no contesten o no muestren ninguna reacción cuando alguien les habla, o ante un sonido fuerte. En el caso de niños pequeños que no pueden expresarlo ni detectarlo por sí mismos, a menos que cause dolor, la consulta médica deriva en una detección a tiempo.