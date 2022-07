A los 42 años, "Pichi" Mercier anunció su retiro del fútbol

"Hoy para mí no es un día cualquiera, hoy es el día en que oficialmente quiero anunciar mi retiro como jugador de fútbol. Es una decisión que no fue fácil de tomar pero siento que es hora de darle un cierre a este ciclo. Estoy muy agradecido con todos los que me acompañaron en este camino tan hermoso, que me hizo crecer tanto en lo personal como profesionalmente", escribió "Pichi" en las redes sociales.