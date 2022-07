Estarán seis meses presos: condenados por robar celulares durante un recital de rock

Durante el espectáculo, una de las víctimas descubrió que alguien le había sustraído su teléfono móvil. “Ese día estábamos saltando y bailando. En un momento me di cuenta de que no tenía mi teléfono. Pensé que se me había caído, pero me avisaron que alguien me lo había sacado. Ni cuenta me había dado”, explicó J.M.R.