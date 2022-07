Los filosos posteos de la esposa de Benedetto para defenderlo de las críticas

“Amigo Pipa Benedetto. Te banco a full crack, y esto va más allá de ser o no ser hincha o fanático del mismo club, esto me da muchísima bronca porque demuestra una vez más que el argentino no es solo pasional a la hora del fútbol sino también es como se dice ahora “Exitista” (si ganás sos el mejor, pero si perdes el peor) olvidándose de que primero que nada sos un ser humano como cualquiera y que así es el fútbol, son cosas que tiene este deporte, y se olvidan de todo lo bueno e importante que hiciste durante todo el torneo, por el simple hecho de haber tenido una mala noche! (Sin pensar de que vos más que nadie hubieras querido un resultado diferente). SOS UN DELANTERO INCREÍBLE por todo lo que has hecho en tu carrera y eso no se cambia en un partido! Te quiero papá!”