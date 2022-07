Tiziano Gravier acordó un juicio abreviado con sus agresores: cuál sería la condena

El deportista contó en primera persona y con lujo de detalles su visión de la agresión. A la salida del boliche, pasaron a buscar a unas amigas por otro, a cinco cuadras. Y cuando se estaban yendo, sucedió lo que quedó registrado en un video. “Yo estaba con mi hermano, cruzamos la calle, escucho que alguien de mi derecha me dice ‘Ey, tincho’, y cuando lo miro me como un golpe. No tengo tiempo de contestarle ni de reaccionar. Al primero que me pega nunca lo veo, no podría reconocerlo”, relató.

Tengo una imagen de costado que veo como se le van a mi hermano y fue instintivo sacar a mi hermano de ahí. Recupero el equilibrio y salgo corriendo, con el envión lo empujo y lo traigo conmigo y salimos corriendo. Ya estaba escupiendo sangre y sabía que tenía la mandíbula rota”, contó con dolor. Tiziano y Benicio escaparon y pudieron comunicarse con sus padres. “Fue una llamada terrible, porque tenía la sensación de tener la mandíbula rota”.