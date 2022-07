Video: la hija de Esteban Bullrich emocionó a todos en La Voz Argentina

Para su audición, Margarita eligió "Aprender a volar", de Patricia Sosa, y la interpretó con lenguaje de señas. El primero en emocionarse fue Ricardo Montaner. "Qué bueno que me di vuelta a la mitad de la canción para poder ver lo que estabas haciendo. Tenías muchas imprecisiones, imagino que por los nervios, pero nadie es dueño de la precisión completa, algo pasó, no sé qué fue, y Mau, Ricky y yo nos dimos vuelta casi juntos. Y lo que vi me dio un llanto muy grande", expresó uno de los jurados del programa mientras se secaba las lágrimas.