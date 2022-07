Diputados de movimientos sociales piden la creación de un salario universal

Por el momento, el proyecto del Salario Básico Universal no sólo no figura en el temario de la sesión que se realizará el próximo martes, sino que tampoco está previsto que se trate en comisiones en estos días, aún cuando cuenta con el apoyo del jefe del bloque oficialista, Germán Martínez. El que no está tan convencido de este tema es el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que prefiere avanzar con el proyecto de su autoría para transformar los planes sociales en empleo formal, algo con lo que comulgan los intendentes y gobernadores, así como también la vicepresidenta.