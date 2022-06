Interrogantes de padres y docentes ante la jornada extendida

En función de los resultados y los ajustes que se vayan realizando, se incorporarán otras escuelas en lo que resta del año, según se precisó. “Creemos que no es el momento adecuado para aumentar una hora más de clase. Hace frío y a los chicos les cuesta mucho ahora levantarse para entrar a las 8. Si lo tienen que hacer más temprano, será peor. Sufren bastante las bajas temperatura, no solo cuando van a clase sino también en la misma escuela que carece de calefacción”, planteó Sergio Díaz, padre de un alumno de la escuela de Muyo (Alto Verde). José Romero, por su parte, papá de un estudiante de la escuela Uladislao Frías de Concepción, advirtió sobre los trastornos que les va a generar principalmente a los padres que trabajan y tienen la responsabilidad de llevar a sus chicos a clase. “En mi caso al inconveniente lo vamos a resolver con mi esposa. Pero la cuestión es que se pueden hacer sacrificios siempre y cuando se den resultados. Pues actualmente somos los padres los que más trabajamos con los chicos en la casa, ayudándoles con sus tareas. Y lo venimos haciendo desde la pandemia. En la escuela al parecer aprenden poco o nada. Espero que la ampliación no signifique más trabajo para nosotros”, expuso el hombre. “Creo que si el Ministerio de Educación apunta a un mejoramiento de la enseñanza educativa, tiene que comenzar a controlar mejor las licencias a docentes que son en algunos casos llamativas y que afectan el nivel de aprendizaje” planteó, por su parte, Romina Rodriguez. “Mi hija recibía clases con una maestra y después al poco tiempo salió de licencia esta y llegó otra que desconocía el diagnóstico de cada alumno. Es frecuente escuchar este tipo de casos” añadió.