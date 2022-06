Un legislador tucumano, en contra de la postura de Milei sobre la venta de niños

"Hay ciertas cuestiones que como Estado provincial no se pueden dejar pasar. Que un diputado nacional relativice la venta de niños, abriendo la puerta a tenebrosas y criminales prácticas como la venta de niños y niñas, es algo que no podemos dejar pasar. Esto no es un debate posible ni ahora ni dentro de 200 años, como sugiere. No se puede relativizar la trata de personas, la prostitución infantil, la venta de órganos y otros aberrantes delitos", exclamó el legislador José María Canelada, al repudiar las declaraciones de Javier Milei, vertidas en una entrevista con Ernesto Tenembaum.