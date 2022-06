La hija del bajista de La Renga se presentó en La Voz Argentina y el jurado ni se enteró

La joven hizo su interpretación del tema "Amor presente", pero ninguno de los jurados se dio vuelta. "Tienes mucho futuro, calculo que no vas a pensar que esto fue un fracaso en tu vida, esto es un paso que hoy no sucedió, pero que te va a servir de experiencia para cuando regreses, y la nota final fue exacta pero durante la canción hubo mucho divague, no se sostuvo la entonación y la afinación y es un paso definitivo", fue la devolución de Ricardo Montaner.