Qué servicios se verán afectados por el paro de transportistas de carga en Tucumán

Además, había remarcado que “Tucumán no puede paralizar las actividades, porque el daño que se producirá será irreparable”. “Si hay un paro, miles y miles de trabajadores quedarán sin trabajo, sin su jornal. El Gobierno sigue sosteniendo que un paro no beneficia, no ayuda y no es una solución, solo agrava la situación. Por eso, estamos en diálogo. Hemos pedido a los sectores que sigan conversando con la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac)”, había expresado Jaldo.