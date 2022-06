Rumbo al Mundial: hay pista para tomar vuelo

En realidad, si por algo infunde respeto Polonia no es por sus pergaminos ni por su rendimiento colectivo, sino por la voracidad goleadora de su hombre de referencia: Robert Lewandowski. El todavía “9” de Bayern Munich (podría pasar a Barcelona) es una máquina de sacudir redes, y en las últimas temporadas superó los registros de otros predadores del área, como Lionel Messi, Karim Benzema y Cristiano Ronaldo. Elegido como mejor futbolista del año por la FIFA en las últimas dos entregas de los premios The Best, controlar a Lewandowski será el gran desafío para la defensa argentina en la fase de grupos.