Se mantiene la prisión preventiva para el acusado por el femicidio de Rocío Godoy

Losseau, de 36 años, está imputado como autor del delito de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, es decir, femicidio. "Este Ministerio Público Fiscal va a solicitar, en primer término, se declare inadmisible el recurso por carecer de fundamentos adecuados en orden a los requisitos legales exigidos por el ordenamiento procesal. En su artículo 303 relaciona la prisión preventiva y que las decisiones que se impongan en este tipo de restricción solamente podrán ser impugnadas cuando carezcan de motivación o se haya aplicado erróneamente un precepto legal -puntualizó el auxiliar de fiscal, Lucas Maggio-. Por lo expuesto, no hay ninguna norma vulnerada o de errónea aplicación y tampoco se pudo demostrar cuáles son las razones que entiende que la sentencia atacada no tiene motivación. Los agravios giran en torno a que la jueza no tuvo en cuenta elementos de prueba colectados durante la investigación y vuelve a exponer cuestiones planteadas en oportunidades anteriores, reiterando sólo una discordancia de criterio y no, de cuestiones de fondo en cuanto a las evidencias. Es decir, no se reúnen los requisitos formales y propios de este remedio”, agregó.