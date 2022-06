Qué es el breadcrumbing, una práctica que ya señalan como “peor que el ghosting”

De este modo, según indica Clarín, los “dadores de migajas” mantienen una comunicación directa, pero intermitente, con la otra persona. Hacen esto con la frecuencia mínima para que su contraparte no pierda interés y responda, pero no desarrollan el diálogo lo suficiente como para que la relación avance. El propósito no es más ni menos que obtener la atención del otro, es decir jugar con el interés.