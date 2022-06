Qué dijo Belu Lucius sobre las cancelaciones a su hermana Emily

La influencer reconoció que los ataques a Emily están afectando a todo su entorno. “La vi muy triste (a mi mamá) y la invité a comer, con boludeces no”, advirtió en un posteo de Instagram. Y agregó: “Esta familia no avala la violencia ni física ni verbal de ninguna manera”.

Belu remarcó que sobre todo no apoya las “cancelaciones” y sostuvo que cualquiera puede equivocarse. “Creemos que como toda persona no somos perfectos y aprendemos de nuestros errores”, expuso sobre los ataques que recibió su hermana.