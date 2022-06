Tini Stoessel y Rodrigo De Paul le cambiaron la vida a una emprendedora textil

La creadora del emprendimiento se llama Macarena Díaz y a través de redes sociales contó cómo fue el momento en el que vio la compra de Tini en su página. "El sábado pasado veo que una persona se compró miles de prendas en Bounce. A la noche, me cae un mensaje de Tini diciendo que fue ella", reveló en sus historias de Instagram. "El domingo me desperté 7 am para mandarle las que se compró y miles más", agregó.