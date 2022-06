La fuerte confesión de Andrea del Boca acerca de la muerte de su padre

“Es algo que fue muy doloroso. El día que le estaban dando la extremaunción ir a Tribunales y a los dos días irse mi papá”, recordó. “El decía que mi carrera no iba a poder soportar todo eso, porque fueron dos meses de darme todos los días y en ese momento yo tenía un patrocinio legal que me decía que no saliera a hablar, y yo decía: ‘Pero si yo no hice nada, ¿por que no voy a salir a hablar?. Y voy al juzgado todos los días a preguntar cuándo empieza el juicio, porque yo quiero que empiece y que se termine, que se aclare”, finalizó.