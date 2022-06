Proponen que L-Gante construya la casa para la hija de El Noba

A muchos usuarios de las redes sociales no les cayó bien la iniciativa y dieron el nombre de la persona que debería pagar la casa del músico fallecido. “Hay gente que realmente necesita. El Noba salió sin casco y no pensó en la hija. Antes de pedir colectas por qué no le piden a L-Gante, su amigo, que tiene millones. Él se la va a terminar. Si eran muy amigos ¿para qué pedirle a la gente, que apenas le alcanza?”, expresó una mujer en las redes.