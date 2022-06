Muerte de El Noba: su mamá rompió el silencio

Vanesa visitó el programa Cortá por Lozano junto a Leandro, manager y amigo íntimo de El Noba. Contó que en ningún momento perdió la fe en que su hijo sobreviviría del trágico accidente. “No hay explicación. Lo banqué hasta el último suspiro, que no lo creía. Yo decía que mientras el corazón de mi hijo lata, me iba a quedar ahí. El médico me decía que no, pero yo lo sentía”, reveló.