"Si votás a Milei, votás a un genocida", disparó "Lilita" Carrió

"El litio a mí me dio esperanza, no sólo para la Argentina sino también para el mundo, porque nosotros podríamos estar solucionando el déficit fiscal, transformando el Estado, exportando. Desperdiciamos tanto. Cristina le pagó a Repsol hace diez años 10.500 millones de dólares por una porción de YPF y hoy la empresa vale 3.500 millones de dólares y no hay gasoil. Pese al robo de YPF, aún así ahora tenemos el litio, la energía eólica, etc. Yo creo que en 20 años la energía puede llegar a ser gratuita", sostuvo.