Llegan a Mate de Luna los 38 metros de pasarela del nuevo puente

Toscano dijo -una vez más- que lo que se está construyendo no es un puente, sino un paseo urbanístico que revalorizará la zona y la convertirá en uno de los puntos más visitados de la provincia. Con un ascensor, mobiliario, puntos selfie, pantallas LED e iluminación, será necesario seguridad. Y ese es uno de los puntos que preocupa a los vecinos, que esperan que “no se junte” gente por la noche en el puente. “Va a empezar a haber una vida nocturna que antes no había; y no me refiero a jóvenes que tomen alcohol, sino a un movimiento que antes, a partir de las 21, no existía. Además, esperamos que quienes cumplen 15 o 18 años, quienes se reciban o quienes se casen, lo utilicen; eso generará más circulación. Para evitar vandalismo, sobre todo por el ascensor, habrá gente que lo cuide en el horario de tarde-noche; y de día habrá personal de limpieza. Y el bar, que habrá abajo, también funcionará durante el día, seguramente con mesas al aire libre”.