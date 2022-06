Confundieron al imitador argentino de Michael Jackson con Felipe Petinatto y le pegaron

El joven, que se realizó 13 cirugías estéticas para lograr su objetivo, utilizó las redes sociales para relatar lo que viene viviendo en el último tiempo. Comentó que mientras acompañaba a su pareja en la estación de subtes de Once un hombre lo agredió: “Un señor me pegó un codazo, me miró y me dijo ‘enfermo mental’. Seguimos caminando y la gente no paraba de mirarnos, seguían murmurando y demás, pero casi llegando a la puerta de la estación un señor alto y grandote me golpeó con fuerza mi brazo derecho, me lo dobló y con su mano estrujó la mía apagando el cigarrillo. ‘Vas a aprender’ me dijo”.