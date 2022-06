La lapicera del poder mancha y se queda sin tinta

La lapicera, ese invento que le reclama la vice al presidente, se usa, entre otras cosas, para firmar. Para delinear planes de Gobierno, para rubricar compromisos, para plantear cambios, para hacer que los ciudadanos, en síntesis, puedan vivir mejor. Desde hace años, las lapiceras de los dirigentes en Argentina, parecen sin tinta. O manchan. O se usan, pero esas firmas no redundan específicamente en más beneficios. Néstor Kirchner dejó un índice inflacionario de 11.6%; Cristina lo elevó al 25,2% y con Mauricio Macri alcanzó el 33,7%. Y en el gobierno actual llegó al 58%, con riesgo de elevarlo al 70% antes de fin de año. Los aumentos de servicios también están a la orden del día. Y para eso también se necesita una lapicera. Ni hablar de los impuestos: se crearon 21 desde que asumió Alberto Fernández, con riesgo de sumar uno más si se aprueba la “renta inesperada”. Se podrían usar lapiceras para tener mejores planes de seguridad, para que la Justicia funcione acorde a los reclamos populares, para que el narcotráfico deje de ser el dueño de nuestras calles. Se podrían usar lapiceras para que la pobreza en un país que tiene riquezas por todas partes no supere al 50% de la población. Se podrían usar lapiceras para mejorar las conexiones de internet, y que no haya chicos que deben caminar kilómetros para tener señal y poder hacer las tareas; para bajar los precios de la canasta básica; para que jubilados, docentes y personal sanitario ganen mejor. Pelear por quien tiene, o no, la lapicera, no sería la mejor estrategia para cerrar la grieta. Ni mucho menos para lograr un país mejor.