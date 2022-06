El crimen del carrero: “La idea es que cumpla la pena de manera digna”

“Vamos a pelear para que cumpla la pena de manera digna, ya que no está en condiciones de seguir detenido en un calabozo. No podemos decir que será su casa porque puede sufrir represalias”, aseguraron sus defensores Jesús Ruiz Flores y Humberto Castaldo. “Vamos a insistir que sea de cumplimiento efectivo por la gravedad del caso”, aseguró el querellante Víctor Hugo Zelaya. La posición del Ministerio Público Fiscal no trascendió por ahora.