Kulfas: “Vine a darle un abrazo al Presidente”

El ahora ex ministro de Desarrollo Productivo de la Nación Matías Kulfas se reunió esta tarde con el presidente, Alberto Fernández. Se trató del primero encuentro entre ellos luego de que el mandatario le había pedido la renuncia, a raíz de la difusión de un presunto off the record que sugería anomalías en las licitaciones referidas al gasoducto "Néstor Kirchner" que se construirá en Vaca Muerta, Neuquén.