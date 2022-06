Biden no invita a todos: mirada ideológica para la Cumbre

A pesar de las preocupaciones apremiantes como la inflación, los tiroteos masivos y el conflicto de Ucrania, Biden tiene como objetivo volver a comprometerse con los vecinos del sur. Esas esperanzas se han visto atenuadas por las disputas sobre quién asistirá. Como anfitrión, EEUU puede elegir a quién invita, pero los primeros planes indicaban que los antagonistas de Estados Unidos, Cuba, Venezuela y Nicaragua, serían excluidos por no ser democráticos. Eso molestó a algunos líderes, incluido el presidente izquierdista de México, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que no iría a menos que todos los países de las Américas fueran invitados. Washington ha descartado la asistencia de Venezuela y Nicaragua. No está claro si la Cuba gobernada por comunistas podría estar representada.